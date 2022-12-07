«الاقتصاد»: 15.7 ألف علامة تجارية جديدة خلال 11 شهراً

كشفت وزارة الاقتصاد تسجيل 659 علامة تجارية جديدة في الدولة خلال نوفمبر 2022، ليرتفع بذلك عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري إلى 15 ألفاً و710 علامات تجارية جديدة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة تجارية واستثمارية رئيسة إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت الوزارة في تقرير حديث لها، أن العلامات التجارية المسجلة شملت مختلف القطاعات والمجالات، بعضها «سلعي» والآخر «خدمي»، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى، حكومية وشبه حكومية وخاصة.

ووفقاً للوزارة، فقد شهدت العلامات التجارية المسجلة في نوفمبر 2022 تنوعاً كبيراً، وشملت 70 قطاعاً ومجالاً رئيساً، سجلتها شركات محلية وإقليمية وأجنبية داخل الدولة أو في المناطق الحرة.

وتصدرت قطاعات: التكنولوجيا والتقنية، المواد الغذائية ونظم الغذاء والتغذية والمكمّلات الغذائية، القطاعات المسجلة، فضلاً عن مجالات مثل: النفط، المصارف والصيرفة، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة والتجارة العامة، الإلكترونيات، الملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والعطور.

ويدعم النشاط الكبير في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة، مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها للإنتاج والتصنيع داخل الدولة، وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير، وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، كما يدعم مكانتها وجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة.