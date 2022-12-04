حمدان بن محمد: نواكب رؤيتنا المستقبلية بخطوات عملية لتحقيق ريادة دبي بتكنولوجيا الروبوتات

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم، توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل،وكل من طيران الإمارات ودي بي ورلد ودناتا لتوظيف أحدث تقنيات المستقبل لتطوير قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل،وكل من طيران الإمارات ودي بي ورلد ودناتا لتوظيف أحدث تقنيات المستقبل لتطوير قطاع الطيران والخدمات اللوجستية..نواكب رؤيتنا المستقبلية بخطوات عملية لتحقيق ريادة دبي في تكنولوجيا الروبوتات والأتمتة".