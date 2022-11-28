إنجاز «شوبا هارتلاند 2» بحلول 2025

كشفت «شوبا العقارية»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في الإمارات، عن مشروعها الجديد «شوبا هارتلاند 2»، الذي يمتدّ على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة، منها مساحات خضراء ومفتوحة. ومن المتوقع اكتمال مشروع «شوبا هارتلاند 2» في عام 2025، بحيث يبدأ تسليم الفيلات خلال الربع الثاني من العام، والشقق السكنية خلال الربع الرابع من العام. ويشتمل المشروع على فلل تراوح بين خمس وست غرف نوم، وشقق سكنية تراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف.

ويتميز مشروع «شوبا هارتلاند 2» بموقعه الاستراتيجي على مقربة من «شوبا هارتلاند»، ويبعد سبع إلى 10 دقائق فقط عن برج خليفة، وداون تاون دبي. وتم تزويد المشروع بمجموعة من المرافق والمنشآت الحديثة، التي تشمل نادياً للترفيه، ومرافق دينية، ومدرسة، وبحيرة كريستالية «كريستال لاجون» محاطة بالمتاجر، ومركز تسوق مجتمعياً، وغيرها الكثير.

وسيتم زرع أكثر من 8000 شجرة ضمن المجمع السكني.