808 ملايين درهم تصرفات العقارات في عجمان خلال أكتوبر

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 824 تصرفاً عقارياً، خلال شهر أكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 808 ملايين درهم، في حين قُدّر إجمالي حجم التداولات بـ576 مليون درهم، حيث شهدت «النعيمية 1» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ37.5 مليون درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن الأداء العام للسوق العقارية في عجمان يعكس زيادة الطلب المباشر على العقار، ويؤكد الطفرة المستمرة التي يشهدها هذا القطاع، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة، والتسهيلات الحكومية الداعمة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز جاذبية إمارة عجمان، ونجاحها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على صلابة القطاع العقاري، وملاءمته لتطلعات المستثمرين.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 118 عملية رهن، بلغت قيمتها الإجمالية 162 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ7.6 ملايين درهم في منطقة «الحميدية 2»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الباهية». كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج الخور».