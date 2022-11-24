«دبي للسلع» يعتزم استخدام الأصول الرقمية المدعومة بالذهب

وقعت «سيف غولد» (SafeGold)، منصة تداول الذهب الرقمي في آسيا، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، تهدف إلى تعزيز رؤية «سيف غولد» لرقمنة الاستثمار في الذهب، وتمكين بناء منظومة رقمية مزدهرة لسوق الذهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد «دبي للسلع المتعددة» في بيان أمس، بأن هذه الشراكة ستوفر منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بداية من دولة الإمارات، ومن ثم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل الحلول التكنولوجية التي تُتيحها «سيف غولد» والريادة الاستثنائية للمركز في مجال السلع وتقنيات التشفير «كريبتو».

وأوضح المركز أن سبائك الذهب المادية ستُخزن في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة «تريد فلو» التابعة لـ«دبي للسلع المتعددة»، التي تتسم بالشفافية، وتتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة.

وأضاف المركز، أنه سيُتاح بعد ذلك تداول الشهادات الرقمية المدعومة بالذهب على منصة «سيف غولد»، ما يوفر للمستثمرين مستويات أكبر من الشفافية والثقة.

وقال المؤسس والمدير الإداري لمنصة «سيف غولد»، غوراف ماتهور، إن «دولة الإمارات تعد الخيار الأمثل لإنشاء منصة عالمية رقمية لتداول الذهب، وهذا ما لاحظته (سيف غولد) التي جذبتها الإمكانات الهائلة لمنظومة التكنولوجيا والسلع في الدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية، خصوصاً في قطاعي الذهب والمعادن الثمينة، يعد تعاوننا مع (سيف غولد) خطوة حيوية نحو توطيد منظومة الذهب الرقمي عالمياً».

يشار إلى أن «سيف غولد» تتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التكنولوجيا المالية لتوزيع الذهب الرقمي على المستهلكين النهائيين.

وتوفر منصة التكنولوجيا المتطورة حلاً رقمياً لكل جانب من جوانب منظومة الذهب، وتُضفي قيمة استراتيجية إلى أصل عادة ما يتم تخزينه أو ارتداؤه كمجوهرات، أو تقديمه كهدايا.

لذلك أطلقت «سيف غولد» أخيراً منصة «غينز» (Gains) الأولى من نوعها في العالم لتأجير الذهب.