اتفاقية بين «عزيزي للتطوير» و«دبي الجنوب» لشراء قطعة أرض مساحتها 15 مليون قدم مربعة

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، عن إبرام صفقة مع «دبي الجنوب»، استحوذت الشركة بموجبها على قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، وتقع في أكثر المناطق المرجحة للنمو في الإمارة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل «عزيزي» لتطوير هذه القطعة الكبيرة، حيث ستبلغ قيمة المشروع عشرات المليارات، وستضم أكثر من 24 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية الإجمالية. وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستكون «عزيزي» المطور الرئيس المسؤول عن تشييد مباني المشروع وطرقه الداخلية وبنيته التحتية. وأقيم حفل التوقيع في جناح «عزيزي»، بمعرض «سيتي سكيب دبي 2022»، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، مرويس عزيزي. وحضر الحفل أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي»، فرهاد عزيزي.

وقال مرويس عزيزي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة مركزاً عالمي للأعمال والسياحة والابتكار، ويظهر ذلك جلياً من خلال العدد المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يختارون شراء منازلهم في الإمارة».

وقال خليفة الزفين: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية لشراء قطعة الأرض مع مطور معروف ويتمتع بسجل حافل في إنجاز المشروعات والمجمعات العقارية في جميع أنحاء الدولة. إننا في (دبي الجنوب) نحرص على اختيار شركاء يتوافقون مع مهمتنا الهادفة لإثراء حياة السكان والعاملين في جميع أنحاء الإمارة».