أمير قطر يُعزّي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في وفاة أخيه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته، ويُلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسّلوان.