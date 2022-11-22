«دبي للذهب» تُتيح تداول سبائك الذهب والفضة من «سام للمعادن»

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن إتاحتها المجال للبدء بتداول سبائك الذهب والفضة من «شركة سام للمعادن الثمينة» في البورصة ودار المقاصة التابعة لها.

وأفادت «دبي للذهب والسلع» بأنه أصبح من الممكن لأعضاء البورصة، من خلال إطلاق تداول سبائك الذهب والفضة من «سام للمعادن الثمينة» في البورصة، بدء تداول منتجات الشركة بكل أمان، باستخدام منصة البورصة ودار المقاصة التابعة لها.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم، إنّ «البورصة تواصل العمل على توسيع عملياتها من خلال بناء شراكات جديدة، وتزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة».