«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي تبدأ 25 الجاري

تنطلق فعالية «ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 نوفمبر وتستمر حتى الأحد 27 من الشهر نفسه في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

وأفادت «دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الفعالية، التي تقام للمرة الثانية خلال العام الجاري، تقدم عروضاً ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة تشمل منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز كبرى.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن قائمة وجهات التسوق المشاركة في الفعالية: «مول الإمارات»، «سيتي سنتر ديرة»، «سيتي سنتر مردف»، «دبي مول»، «دبي مارينا مول»، «دبي هيلز مول»، «ميركاتو»، «تاون سنتر جميرا»، «ابن بطوطة مول»، «سيركل مول»، «ذي بوينت»، «نخيل مول»، «جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي، «فيستيفال بلازا»، «دبي فيستيفال سيتي مول»، «ذا أوتلت فيلدج»، «السيف»، «جزيرة بلوواترز»، «ذا بيتش» مقابل جميرا بيتش ريزدنس، «سيتي ووك»، «لا مير».

وخلال الفعالية، يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر، فرصة الفوز ببطاقة هدايا قيمتها 30 ألف درهم.

كما تقدم العلامات التجارية الشهيرة أحدث صيحات الموضة طوال فترة التخفيضات الكبرى لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم متاجر الأحذية صفقات مناسبة للمستهلكين.

ويمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستمتاع بعروض تصل إلى 60%، بينما تقدم محال للعطور تخفيضات كبيرة تصل إلى 90%.

ويستفيد محبو الرياضة واللياقة البدنية من تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات أفضل العلامات التجارية والمتاجر الرياضية.