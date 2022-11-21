«فلاي دبي»: رحلات «يوم المباراة» ممتلئة تماماً

أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، أن جميع رحلات الناقلة المغادرة من دبي إلى مطار الدوحة الدولي صباحاً وبعد الظهر، أمس، كانت ممتلئة تماماً، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه سيستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال الغيث في تصريح له على انطلاق رحلات «فلاي دبي» لـ«يوم المباراة» من مطار «دبي وورلد سنترال» إلى العاصمة القطرية الدوحة: «إنه يوم سعيد لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل خلال الشهور القليلة الماضية، لنجاح بدء هذه الرحلات الخاصة إلى الدوحة». وأضاف: «تفخر (فلاي دبي) بتمكين المزيد من عشاق كرة القدم من السفر بسهولة إلى الدوحة، للمشاركة في أكثر بطولات كرة القدم إثارة في العالم.. الأجواء هنا في المطار غاية في المتعة، ويسعدني أن أرى المشجعين المتحمسين يبدؤون رحلتهم في كأس العالم معنا، ونشكرهم على اختيار (فلاي دبي)».

وتابع الغيث: «كانت جميع رحلاتنا المغادرة إلى مطار الدوحة الدولي صباحاً، وبعد الظهر تقريباً ممتلئة تماماً؛ وهذا الاتجاه يبدو أنه سيستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة».

وتوجه الغيث بالشكر إلى الخطوط الجوية القطرية على شراكتها مع «فلاي دبي»، لجعل هذه الرحلات حقيقة واقعة، كما شكر مؤسسة مطارات دبي لضمان انسيابية الحركة بشكل سلس في مطار «دبي وورلد سنترال»، لتلبية احتياجات هذه الرحلات التي تصل إلى 30 رحلة يومية. وتابع: «أتوجه بالشكر أيضاً لفريق (فلاي دبي)، الذي يعمل بجد وعلى مدار الساعة، لدعم هذه الرحلات، وضمان بداية سلسة لمشجعي كرة القدم في رحلتهم». وقال الغيث: «هذا حدث كبير للمنطقة بأسرها، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منه».