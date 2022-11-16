الإمارات الأولى عالمياً في نمو السعة المقعدية على الرحلات

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وكشفت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل نحو 1.39 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ 14 نوفمبر الجاري، مقابل 1.46 مليون مقعد في الأسبوع المقابل من عام 2019 أي قبل «الجائحة».

وعلى أساس أسبوعي ارتفعت السعة بنسبة 3.4% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة أضافت نحو 50 ألف مقعد خلال أسبوع واحد.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استعاد قطاع الطيران في دولة الإمارات نحو 95.3% من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ 14 نوفمبر، مقارنة مع الفترة نفسها من مستويات ما قبل «كوفيد-19».

وأظهرت بيانات «أو إيه جي» أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

وذكرت «أو إيه جي» أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 4.49 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1%، مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 30% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.