«بيوت»: 5 مبانٍ تصدرت البحث عن شقق في «قرية جميرا الدائرية»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص بالعقارات، المباني الخمسة الأولى التي حظيت ببحث من قبل المهتمين والمستأجرين المحتملين لاستئجار شقق في «قرية جميرا الدائرية» أو منطقة (جي في سي)، وذلك بناء على نتائج عمليات البحث في الموقع لآخر 12 شهراً.

وأفاد موقع «بيوت دوت كوم» بأن «قرية جميرا الدائرية» تشتمل على عدد كبير من المرافق التي جعلت من السكن فيها خياراً مثالياً للعائلات والأفراد؛ بما في ذلك المرافق الأساسية من مدارس عالمية، ومستشفيات، ومطاعم ومراكز تسوق، إضافة إلى الحدائق والمرافق الترفيهية، إذ يتوافر في المنطقة ما يزيد على 30 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.

مبنى «الصيف»

جاء مبنى «الصيف» بالمركز الأول في قائمة البحث لاستئجار شقق في «قرية جميرا الدائرية».

يمتاز هذا المشروع المكون من أربعة مبان سكنية بتصاميم مميزة، وموقع استراتيجي، ويحتضن العديد من المرافق الخدمية والترفيهية، من مواقف سيارات، وخدمات أمن وحماية، ونواد رياضية فاخرة، فيما يبلغ متوسط إيجار الشقق نحو 64 ألف درهم سنوياً.

«دايموند فيوز 3»

يعتبر «دايموند فيوز 3» مشروعاً سكنياً متعدد الاستخدامات، ويضم مبنيين منخفضي الارتفاع يشتمل كل منهما على شقق سكنية فاخرة بمساحات متنوعة، إضافة إلى منازل «تاون هاوس».

يوفر المبنى شققاً سكنية ذات تشكيلة واسعة من المخططات الطابقية بمساحات مختلفة، كما تشتمل جميع الوحدات السكنية على شرفات بتصميم عصري.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقق في «دايموند فيوز 3» نحو 58 ألف درهم سنوياً، فيما تبلغ القيمة الإيجارية لشقة من فئة «غرفة وصالة» 51 ألف درهم سنوياً.

شقق «الخريف»

يعد مشروع «الخريف» السكني، جزءاً من مجمع «سيزونز كوميونيتي»، ويحظى السكان فيه بالعديد من الخدمات والمرافق، من مواقف سيارات تحت الأرض وناد للياقة البدنية، إضافةً إلى بركتي سباحة ومجموعة محال تجارية.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من «غرفة وصالة» نحو 52 ألف درهم سنوياً.

«دايموند فيوز 4»

يتكون مبنى «دايموند فيوز 4» من خمسة طوابق تضم 250 شقة بمساحات مختلفة، إضافة إلى وحدات «بنتهاوس». ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقق نحو 59 ألف درهم سنوياً.

«نورا ريزيدنس 1»

وهو مبنى سكني بارتفاع منخفض مكون من أربعة طوابق، ويشتمل على 81 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، وشرفات واسعة للغاية، لتوفر إطلالات بانورامية على المنطقة.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقق نحو 37 ألف درهم سنوياً، ومتوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» 33 ألف درهم سنوياً.