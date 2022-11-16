سهم «إمباور» يقفز 2.2% في أولى جلسات تداولاته

شهد سوق دبي المالي، أمس، إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وقرع رئيس مجلس إدارة «إمباور»، سعيد محمد الطاير، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي احتفالاً بالإدراج.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «EMPOWER» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها الذي جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.3 مليار درهم عند الإدراج.

وقفز سهم «إمباور» في أولى جلساته، بنسبة 2.25%، متصدراً الأسهم من حيث قيم وأحجام التداول.

وفي ختام تداولات أمس، ارتفع السهم ليسجل 1.36 درهم مقابل 1.33 درهم سعر الطرح.

واجتذب السهم تداولات بقيمة 412.92 مليون درهم، متصدراً الأسهم من حيث قيمة التداول، ومقتنصاً نحو نصف سيولة السوق بحجم تداول بلغ 298.65 مليون سهم.

وقال الطاير، إن «دبي تمضي بخطى ثابتة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً، ويؤكد الاكتتاب العام لشركة (إمباور) تركيز الإمارة على بناء أسواق مالية قوية وتسريع عمليات الإدراج الجديدة لفتح آفاق النمو في قطاعاتها الحيوية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور»، أحمد بن شعفار: «لعل تجاوز مستويات الطلب في حجم المعروض يوضح مدى أهمية الدور الاستثماري الذي تلعبه (إمباور)، بالإضافة إلى الجاذبية الدائمة لدبي، ومسيرة تطورها، ورؤيتها الاقتصادية على المدى البعيد».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري: «يُشكل إدراج (إمباور) محطة مهمة أخرى في برنامج دبي الطموح لتطوير أسواقها المالية»، مشيراً إلى أن «سوق دبي المالي، أصبح بفضل التنفيذ السريع لهذا البرنامج، واحداً من الأسواق المالية الأكثر نشاطاً على مستوى العالم من حيث عمليات الاكتتاب العام والإدراج الجديدة هذا العام».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إن «دبي أصبحت اليوم مركزاً مالياً دولياً حافلاً بالفرص؛ حيث يستقطب اقتصادها المتنامي وأسواقها عالمية المستوى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف أن «إدراج (إمباور) يعكس تواصل الزخم القوي للاكتتابات العامة في السوق منذ بداية العام الجاري، إذ جمعت الشركات 33.4 مليار درهم من خلال أربعة اكتتابات، كما وصل إجمالي المبالغ المكتتبة إلى مستوى قياسي قدره 659.2 مليار درهم».

يُشار إلى أنه لم يتم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول لتداول أسهم «إمباور»، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج.

قاعدة المستثمرين

تجاوزت قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي، حاجز المليون مستثمر للمرة الأولى بنهاية سبتمبر 2022.

وازداد عدد المستثمرين الجدد 41 ضعفاً ليصل إلى 155 ألفاً و60 مستثمراً.

• مستوى قياسي لإجمالي المبالغ المكتتبة خلال الاكتتابات الـ4 بلغ 659.2 مليار درهم.