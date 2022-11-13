«ميناء راشد» يفوز بجائزتين في حفل «جوائز السفر العالمية»

عزز ميناء راشد مكانته الرائدة كوجهة مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية حول العالم، من خلال إمكاناته المبتكرة، وإسهامه في تعزيز تحول دبي من مجرد ميناء محلي لتجارة البضائع المنقولة التقليدية عبر السفن الخشبية، إلى مركز عالمي رائد لقطاع الخدمات البحرية.

وجاء التكريم تتويجاً للأداء المتميز لميناء راشد في القطاع البحري للعام الـ15 على التوالي خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2022، حيث فاز بجائزتين مرموقتين، هما جائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط» في 23 أكتوبر في الأردن، وجائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم» في 11 نوفمبر ضمن الحفل النهائي الذي أقيم في سلطنة عُمان.