«ويجو»: 223% ارتفاعاً في عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي

قالت شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات، إن عمليات البحث عن الفنادق ورحلات الطيران إلى دبي، عالمياً، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، متوقعة أن تشهد الإمارة زيادة أكبر في عمليات البحث والحجوزات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أنه إذا ما قارنا عمليات البحث على رحلات الطيران من الخارج إلى دبي في أكتوبر وحتى بداية شهر نوفمبر، مع متوسط عمليات البحث في سبتمبر 2022، فإننا نجد زيادة نسبتها 223% في تلك العمليات.

وأوضحت «ويجو» أن الفنادق العاملة في السوق الإماراتية تقدم أفضل العروض والباقات للمسافرين على مدار العام، مشيرة إلى أن شركات الطيران تعمل على تكثيف الرحلات اليومية من دبي وإليها.

ولفتت إلى أن الهند والسعودية تتصدران قائمة أبرز الوجهات التي تبحث على مستوى العالم عن الإقامة الفندقية والرحلات في دبي، تليهما مصر، الأردن، البحرين، المغرب، ألمانيا، لبنان، الولايات المتحدة، إضافة إلى تركيا، تونس، والمملكة المتحدة، وغيرها من الأسواق الدولية.