«سيتي سكيب دبي» يستعد لإطلاق مشروعات عقارية جديدة

أكدت شركة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعارض «سيتي سكيب» العقارية، أهمية ودور معرض «سيتي سكيب»، الفعالية الكبرى في القطاع العقاري في دبي، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 21 و23 نوفمبر الجاري، باعتباره مصدراً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، كاشفة عن نسبة الجهات العارضة الأجنبية المشاركة فيه والتي تبلغ 60%، وعزم شركات التطوير العقاري على إطلاق مشروعات تطوير جديدة بالكامل في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى توفير فرص الشراء على المخطط.

وأفادت «إنفورما ماركتس» في بيان، أن الجهات العارضة من 15 دولة تسعى إلى استقطاب استثمارات عقارية في المعرض، لاسيما مع النمو المتواصل لحضور دبي بوصفها مركزاً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وسوقاً دولية.

وقال مدير معرض «سيتي سكيب دبي»، أليكس هوف: «تعزز دبي بسرعة مكانتها بوصفها سوقاً لاستقطاب الاستثمارات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 18% في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفازت بلقب أغنى مدينة في الشرق الأوسط وإفريقيا من قبل شركة (نيو ورلد ويلث) المتخصصة في دراسة ومتابعة الثروات العالمية».

وأضاف: «تلعب هذه المكانة التي عززتها الزيادة في عدد الأفراد من أصحاب الملايين والمليارات في دبي، دوراً محورياً في استقطاب الباحثين عن الاستثمارات الداخلية في مشروعاتهم الخارجية».

تابع هوف: «أبلغنا المشاركون من دولة الإمارات عزمهم على إطلاق مشروعات تطوير عقارية جديدة بالكامل في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى توفير فرص الشراء على المخطط»، لافتاً إلى أنه وفضلاً عن صفقات الشراء، تركز الفعالية على مواكبة التطور السريع للسوق والتحول في واقع القطاع، نتيجة تفضيلات الشراء في فترة ما بعد أزمة «كوفيد-19»، والطلب على حلول المعيشة المستدامة، وأنماط التسويق القائمة على التكنولوجيا.

وبحسب بيان الجهة المنظمة، يشهد المعرض مشاركة باكستان وأذربيجان للمرة الأولى، في وقت ستكون فيه المنافسة محتدمة على الاستثمار الداخلي، إذ تسعى العديد من الجهات العارضة الأجنبية، بما فيها المملكة المتحدة واليونان، إلى جذب مشترين من خلال تقديم خصومات تراوح بين 5 و30% من أسعار البيع المدرجة.

وتشكل الجهات العارضة الدولية غالبية المشاركين في معرض «سيتي سكيب»، كما هي الحال بالنسبة لزوار المعرض.