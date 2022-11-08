أرباح "العالمية القابضة" تفوق التوقعات.. قفزت 236% إلى 24 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حيث قفزت الأرباح بنسبة 236% إلى 24 مليار درهم، لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات الأرباح الأصلية للعام بأكمله (17 مليار درهم).

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الزخم المستمر في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة للشركة، محليا ودوليا، كان المحرك الرئيسي وراء النمو في المعدلات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما رفع إجمالي أصول الشركة إلى 198.8 مليار درهم من 64.4 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2021.

ونمت الأصول الحالية للشركة العالمية القابضة، التي تضم الشركات التابعة لها، بنسبة 138% بنهاية شهرسبتمبر 2022 مقارنةً بـ31 ديسمبر 2021.

ومن المساهمين الرئيسيين في إجمالي الأصول الحالية شركة ألفا ظبي القابضة، وكيو القابضة، والدولية للأوراق المالية، والصير مارين، ومجموعة ملتيبلاي.

وبلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 31.80 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 20.25 مليار درهم إماراتي في عام 2021.

كما قفزت إيرادات الشركة العالمية القابضة إلى 34.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 87%، حيث برزت الشركة أقوى في مناخ الأعمال التنافسي الحالي مقارنة بـ18.3 مليار درهم في الربع الثالث من العام السابق.