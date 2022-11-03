مبيعات الذهب في الإمارات ترتفع 31.7% خلال الربع الثالث

نمت مبيعات الذهب في دولة الإمارات، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 31.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث ارتفعت إلى 13.3 طن، مقارنة بنحو 10.1 أطنان، وذلك وفقاً لتقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر من مجلس الذهب العالمي. وارتفعت مبيعات المجوهرات بنسبة 30.4% إلى 10.7 أطنان، مقارنة بـ8.2 أطنان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين نمت مبيعات السبائك والعُملات الذهبية بنسبة 36.8% من 1.9 طن إلى 2.6 طن.

وقال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، لـ«الإمارات اليوم»: «إن نمو مبيعات الذهب يؤكّد ارتفاع مستويات معيشة الأسر، ووجود قوة شرائية كبيرة، فضلاً عن نمو قوة الذهب كأداة رئيسة للاستثمار».