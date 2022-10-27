«أو إيه جي»: الإمارات أكثر أسواق النقل الجوي الدولي نمواً في السعة المقعدية

تصدرت السوق الإماراتية قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطاراتها (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب بيانات المؤسسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد أضافت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة نحو 13 ألف مقعد جديد على الرحلات المجدولة خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في 25 أكتوبر الجاري، موضحة أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطارات الدولة على الرحلات الدولية المغادرة وصل إلى 1.3 مليون مقعد، بنسبة نمو بلغت نحو 1% مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشفت البيانات أن السعة المقعدية المجدولة في مطارات الدولة سجلت نمواً بنسبة 41% خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن المطارات الإماراتية استعادت نحو 88% من حجم السعة التي كانت تشغلها مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة خلال فترة المقارنة نفسها.

وأكدت أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من الشركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

وأفادت «أو إيه جي» بأن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 4.3 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة تراجع بلغت 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

يشار إلى أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أكتوبر 2022 ككل، وصل إلى نحو 4.12 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، بحسب بيانات المؤسسة التي أشارت إلى أن المطار سجل نمواً في السعة المقعدية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الجاري 2022، مقارنة بسبتمبر الماضي.