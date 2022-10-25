سوق دبي: تداول الأوراق المالية المدرجة عبر «Swissquote» السويسري

أعلن سوق دبي المالي، عن توفير بنك «Swissquote» الرقمي السويسري، خدمة تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق، اعتباراً من أمس.

وأوضح السوق في بيان أن البنك الموفر للخدمات المالية الإلكترونية والحلول المتطورة في سويسرا، يتيح إمكانية تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول، ويشمل ذلك على سبيل المثال: الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة، السندات، المشتقات، والعملات المشفرة وغيرها.

ويصل إجمالي قيمة الأصول المحفوظة ضمن منصة البنك الرقمية إلى 50 مليار دولار.

ويُعد البنك أحد أفضل البنوك في أوروبا من حيث الرسملة من خلال نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier 1 )، التي تزيد على 25%.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، إن «السوق يعكف على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بتجربة وصول المستثمرين إلى آفاق جديدة من خلال زيادة عدد شركات الوساطة الموفرة لخدماتها عبر القنوات الرقمية بما يوفر للمستثمرين خدمات متعددة تنطوي على قيمة مضافة وتُسهم في جذب مستثمرين جدداً إلى قاعدتنا المتنامية من المستثمرين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك «Swissquote» في الشرق الأوسط، جاك بركات، إن «منح عملائنا المحليين والعالميين إمكانية الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية المتزايدة التي يوفرها سوق دبي المالي، يكتسب أهمية استراتيجية لمجموعتنا ويعكس تطلعنا لتعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة بصورة أكبر».

