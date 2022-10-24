سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.3 مليار درهم في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.33 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و269.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 300.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.8 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3377.06 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" إلى مستوى 10054.81 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10067.94 نقطة.

في سوق أبوظبي ارتفع "الياه سات" بنسبة 1.53% و"أغذية" 1.39% و"أدنوك للحفر" 1.19% و"موانئ أبوظبي" 0.71% و"أبوظبي الإسلامي" 0.33%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 308.1 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 97.6 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" 82.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "سالك" 3.13% و"تيكوم" 0.88% و"دو" 0.52% و"أرامكس" 0.27% و"شعاع" 0.24%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 81.7 مليون درهم، تلاه "سالك" 52.7 مليون درهم.