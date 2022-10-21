"بيانات "تعلن عن سعر العرض للسهم الواحد وبدء الاكتتاب العام

أعلنت شركة "بيانات ايه اي بي ال سي " شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم، عن سعر العرض للسهم الواحد وفتح فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "العرض") في السوق الأول ببورصة أبوظبي للأوراق المالية ("ADX").

وتبدأ اليوم فتح فترة التسجيل للاكتتاب في الطرح على أن تغلق في 25 أكتوبر 2022. وقد تم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم للسهم الواحد، مع توقع جمع الشركة ما يقارب من 628 مليون درهم إماراتي عند نهاية الاكتتاب. وسيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وتعتزم الشركة طرح 571.428.572 سهماً للاكتتاب العام (ما يمثل 22.22% من رأس مال أسهم الشركة في تاريخ الإدراج) بسعر العرض. واعتبارا من تاريخ الإدراج، وبشرط الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح، ستحتفظ جي 42 القابضة المحدودة بنسبة 77% من أسهم الشركة.

وأبرمت الشركة اتفاقيات استثمار استراتيجي مع كلٍ من سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ("IHC")، والتي التزم بموجبها المستثمرين بقيامهم بشراء أسهم في الطرح بالسعر نفسه 1.10 درهم للسهم المتاح لمستثمري التجزئة والمحترفين الآخرين الراغبين بالمشاركة في الطرح، وتعزز الاتفاقيات الاستراتيجية ثقة سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ومستثمرين دوليين آخرين في شركة بيانات وجي 42 وأبوظبي ، وتفتح فرصاً لمزيد من التعاون وتطوير الأعمال.

وسيلفر ليك هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي ، مع أكثر من 92 مليار دولار من الأصول المجمعة تحت الإدارة ورأس المال الملزم وفريق من المهنيين مقرها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتدر محفظة شركات سيلفر ليك ما يقارب من 266 مليار دولار من الإيرادات سنويًا وتوظف ما يقارب من 591 ألف شخص على مستوى العالم، حيث تقوم سيلفر ليك بأول استثمار لها في شركة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب شركة بيانات.

وأفادت "شركة بيانات" عن إيرادات بلغت 366.7 مليون درهم للعام المالي 2021 بزيادة على أساس سنوي بنسبة 48% مقارنة مع 247.8 مليون درهم لعام 2020. وبلغ الهامش الإجمالي لبيانات 48% في 2021 مقابل 46% في 2020، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 76.7 مليون درهم في 2020 إلى 104.7 مليون درهم في 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي. وارتفع الهامش الصافي لشركة بيانات إلى 30% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ارتفاعاً من 22% للفترة نفسها من 2021.

ووصلت إيرادات فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 إلى 490.6 مليون درهم (+ 101% نموا على أساس سنوي) ، حيث بلغ إجمالي الربح 225.9 مليون درهم (+ 104% على أساس سنوي) و الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 157.5 مليون درهم (+ 167% على أساس سنوي). ويعد صافي النقد لفترة التسعة أشهر قويًا عند 114.8 مليون درهم إماراتي ، مقابل 12.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

والطرح متاح لكل من مستثمري التجزئة والمحترفين ومن المتوقع الانتهاء من الطرح في 25 أكتوبر 2022، وأن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.