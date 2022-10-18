"دي بي ورلد" للخدمات البحرية تضيف خدمة جديدة على الشريط الساحلي للإمارات

أعلنت "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن تقديم خدمة ساحلية جديدة في دولة الإمارات لربط مركزها الرئيس في جبل علي بالموانئ الأخرى في الدولة، وبالتالي دعم المتعاملين الأساسيين عبر تخفيف الاختناقات في سلاسل التوريد.



وجرى توصيل الشٌحنة الافتتاحية التي تبلغ حوالي 200 حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى ميناء عجمان قادمة من ميناء جبل علي ضمن الوقت المٌحدد لها في 7 أكتوبر 2022.



وتتم خدمة المسارات التجارية الجديدة، من خلال أسطول الخدمات البحرية التي تضم عددا من السفن المعدّلة لتقليل الازدحام في الموانىء من خلال الرسو في المراسي الصغيرة. وتشغل السفن ذات الغاطس الضحل مساحة أصغر ويمكنها الوصول إلى مناطق متعددة في الموانئ، حيث لا يناسب ذلك السفن الكبيرة نظرًا لحجمها وطولها، وبالتالي يمكنها الدوران بسرعة تبلغ ضعف سرعة السفن الضخمة على المسارات التجارية البحرية القصيرة. وتكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص عند ربط الموانئ الفرعية لدولة الإمارات بموانئ المركز.



وتتيح إضافة الخدمات البحرية على الخط الساحلي لدولة الإمارات البالغ طوله 700 كيلومتر على الخليج العربي للمتعاملين وصولاً أكثر كفاءة إلى ميناء جبل علي، مما يقلل أوقات العبور التي قد تصل إلى عدة أيام. كما ستركز الشُحنات الأولية على نقل الواردات الغذائية إلى دولة الإمارات بالسفن المبرّدة ونقل السلع مثل الأسمنت، بما توفره خدمات النقل متعددة الوسائط لمتعاملي الصادرات إمكانية الاستفادة من التسليم السلس إلى المتعامل بمجرد وصول البضائع إلى ميناء الوُجهة.

وستقوم "دي بي ورلد" بربط المتعاملين وشركات النقل الرئيسية بمنظومة متكاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والذي يتصل بأكثر من 150 ميناء حول العالم ويخدم أكثر من 3.5 مليار شخص، وذلك من خلال مناولة كميات إضافية من البضائع في حاويات بين ميناء جبل علي والموانئ الأخرى المتواجدة في دولة الإمارات.



وقال جاسبر كريستنسن، المدير التنفيذي للعمليات - الخدمات البحرية في "دي بي ورلد": "لقد أنشأنا هذه الخدمة الساحلية الجديدة لتقديم دعم أفضل لمتعاملينا في دولة الإمارات، وخفض تكاليف التجارة المرتفعة. ونأمل أن يتمكّن المتعاملون من الاستفادة من حلول تجارية أكثر سلاسة واستدامة على طول الشريط الساحلي لدولة الإمارات، فضلاً عن تأمين وصول أفضل إلى مركزنا التجاري العالمي في ميناء جبل علي".



أنشأت "دي بي ورلد" خدماتها البحرية التي تدمج حلولها البحرية وخبراتها الكبيرة في الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة، وتشمل يونيفيدر و بي آند أو للملاحة والخدمات اللوجستية لدعم المتعاملين الرئيسيين في مواجهة التحديات التي تعاني منها عمليات سلاسل التوريد والتخفيف من الاشكالات المرتبطة بالتعامل مع أحجام الأعمال الكبيرة.



وتدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ بعمليات رسو لمرتين أو 3 مرات أسبوعيًا، مع التركيز على ربط دولة الإمارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.



الجدير بالذكر أن "دي بي ورلد" ستقوم في المرحلة التالية من التطوير بوضع سفن معدّلة إضافية قيد العمل، وكذلك إضافة المزيد من خدمات الرسو على طول سواحل الدولة. وسيبقى ميناء جبل علي بمثابة النقطة الأساس للربط التجاري، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء ويرفع مستوى القدرات التجارية لدولة الإمارات ككل.