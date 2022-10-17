وكالات سفر: حركة نشطة وارتفاع يصل إلى 40% في معدلات السفر إلى الإمارات

أكدت وكالات سفر وسياحة وجود حركة نشطة في السفر إلى دولة الإمارات حالياً، مع ارتفاع تصل نسبته إلى 40% في معدلات السفر إلى الدولة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأرجعت لـ«الإمارات اليوم» ذلك إلى التعافي من جائحة «كوفيد-19»، ونجاح دولة الإمارات في تطبيق إجراءات للصحة والسلامة كانت مسار إعجاب ومصدر طمأنينة من دول العالم، فضلاً عن نشاط الفعاليات الكبرى من مؤتمرات ومعارض، وعاملي الأمن والأمان، والخدمات السياحية الممتازة التي تتميز بها الدولة، وتحسن الطقس.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تتميز بتنوع كبير في الأسواق السياحية، مشيرة إلى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات من أوروبا وآسيا وإفريقيا، فضلاً عن الشرق الأوسط.

وجهة مفضّلة

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيرافا للسياحة والسفر»، علاء العلي، وجود ارتفاع بنسبة تراوح بين 30 و40% في معدلات السفر إلى دولة الإمارات خلال الفترة الراهنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأرجع العلي لـ«الإمارات اليوم» ذلك الارتفاع إلى كون دولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للسياحة، مع رغبة العديد من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين في السفر إليها، بعد أن فتحت دول العالم حدودها أمام السياحة، وتراجع تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استطاعت مواجهة الجائحة بإجراءات صحة وسلامة كانت مسار إعجاب ومصدر طمأنينة من مختلف دول العالم، ما دعم الإقبال عليها سياحياً.

وتابع العلي: «تتميز الفترة الراهنة وحتى نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2022 بصفة خاصة، بوجود عدد كبير من المعارض الكبرى والمهمة، بعد أن رسخت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية رئيسة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، ما يدعم الإقبال على زيارتها، وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض جيتكس غلوبال في دبي، ومعرض الصيد والفروسية الذي أنهى فعالياته في أبوظبي أخيراً، ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبك) نوفمبر المقبل، ومعارض التوظيف، وجائزة الاتحاد الكبرى (فورمولا 1)».

وأشار العلي إلى توافر الأمن والأمان، فضلاً عن المعالم السياحية والترفيهية المتميزة، وتحسن المناخ، ووجود مناطق صحراوية وشاطئية متميزة، لافتاً إلى أن الزيادة في معدلات السفر تشمل سياحة الأعمال والترفيه معاً.

وذكر أن أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات هي دول غرب أوروبا، روسيا، دول إفريقيا، والشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر، فضلاً عن دول آسيوية مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، إضافة إلى أميركا الشمالية، التي تعززت أخيراً سوقاً للسياح إلى الإمارات.

التعافي من الجائحة

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن هناك حركة نشطة في السفر إلى دولة الإمارات، بارتفاع تصل نسبته إلى 30% في معدلات السفر خلال الفترة الراهنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع سالم ذلك إلى التعافي من جائحة «كورونا»، في وقت رفعت فيه مختلف دول العالم القيود على السفر، فضلاً عن النشاط الكبير الذي تشهده دولة الإمارات فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي جذبت الآلاف من المشاركين، إضافة إلى تحسن المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن أهم الأسواق المصدرة للسياح شاملة سياحة الترفيه والأعمال، هي: أوروبا، آسيا، ودول في إفريقيا، فضلاً عن أسواق الشرق الأوسط لاسيما الدول العربية، مشيراً إلى التنوع الكبير في هذه الأسواق.

وتوقع سالم أن يستمر هذا الإقبال حتى بداية أبريل المقبل 2023، خصوصاً خلال فترات إجازة الفصل الدراسي الأول، وأعياد رأس السنة الميلادية، ثم إجازة الفصل الدراسي الثاني، وانعقاد المزيد من الفعاليات والمؤتمرات الكبرى حتى نهاية العام، باعتباره الموسم الرئيس للمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دولة الإمارات.

معارض ومؤتمرات

في السياق نفسه، اتفق مدير المبيعات في وكالة «إم-كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، بوجود ارتفاع تفوق نسبته 30% في معدل السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات خلال الفترة الراهنة، وهو ما أرجعه إلى الإقبال على المشاركة في المعارض والمؤتمرات، بعد أن رسخت الدولة مكانتها عالمياً في استضافة الفعاليات الكبرى.

ولفت إلى أن ذلك تزامن مع إلغاء العديد من دول العالم القيود على السفر، مشيراً إلى ما تمتاز به دولة الإمارات من جودة الخدمات السياحية والفندقية، مع تنوع كبير في أسواقها السياحية، وعدم اقتصارها على أسواق محدودة.