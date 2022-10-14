الإمارات تفوز بالمركز الأول في «تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»

فازت دولة الإمارات بالمركز الأول في مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، التي أقيمت على هامش معرض «جيتكس غلوبال»، الذي اختتم فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا (IEEE TEMS)، بالشراكة مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، عن نتائج المسابقة خلال لقاء صحافي أمس، وذلك بعد تأهل 40 فريقاً من 12 دولة عربية في ثلاثة مسارات رئيسة، هي: مسار الشركات الناشئة، مسار مشروعات التخرج، ومسار المدارس الثانوية.

وقال رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، إن «المراحل النهائية للتحدي كانت قد شهدت تأهل ستة فرق إماراتية، حتى وصلت للنتائج النهائية بفوز فريق إماراتي ضمن جوائز المراكز الأولى بين الفرق المشاركة».

وأضاف أن «تطور مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، يتطلب العمل على ترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية وصولاً إلى التحوّل الرقمي والاقتصاد المستدام».

وأوضح البستكي أن «مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تُعد أحد أهم البرامج على مستوى المنطقة العربية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي تعمل على تسريع برامج التحول الرقمي».

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية (IEEE TEMS) للعضوية والتسويق، المهندس محمد عبود، إن «المسابقة خلال (جيتكس) شهدت تطوراً في المشاركات أو حتى في أفكار المشروعات المقدمة، والتي شهدت مواكبة للتحديات المجتمعية عقب الجائحة وأبرز التوجهات التقنية الحديثة لمواجهتها».