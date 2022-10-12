"ديار للتطوير" تستعدّ لتسليم المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع "ميدتاون"

أعلنت اليوم "ديار للتطوير" عن إنجاز أكثر من 91% من الأعمال في منطقة "مسك" في مشروع ميدتاون، كما أكدت "ديار للتطوير" على اكتمال ما يقرب من 78% من أعمال البناء في منطقة "نور" من نفس المشروع.

ويعد ذلك تأكيداً من شركة "ديار للتطوير" على التزامها بأعلى معاير الجودة والسرعة في الأداء، حيث سيعزز كلاً من منطقتي "مسك" و"نور" في اكتمال ملامح مشروع "ميدتاون"، حيث تضم كل منطقة منهما مجمع سكني مكون من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف بإطلالات رائعة على مساحات خضراء توفر لسكانها الخصوصية والأمان، سواء من الباحثين للعيش في مجمّعات سكنية عصرية أو من المستثمرين الباحثين عن فرصة استثمارية واعدة. وبذلك ستنضم هاتان الوجهتان الجديدتان إلى منطقتي "أفنان" و"دانية" اللتين جرى تسليمهما بنجاح في هذا المشروع المتكامل وأجوائه النابضة بالحيوية والرفاهية.

وفي هذا السياق، علّق أيمن الحمادي، نائب رئيس أول – للمشاريع والشؤون التجارية لشركة "ديار للتطوير" قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا أن نشهد التطور لكلٍ من منطقتي "مسك" و"نور" اللتين تشكلان أحدث الإضافات في خطتنا الرئيسية، مما يؤكد التزامنا المستمر بتسليم مشاريعنا في موعدها المحدد مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة، وكذلك نتطلَّع إلى استقبال المزيد من الراغبين بالإقامة في ميدتاون للاستمتاع بتجربة حياة الرفاهية التى يقدمها هذا المشروع.

وأضاف الحمادي: "مشروع "ميدتاون" هو بمثابة مشروع سكني متكامل لمجتمع متعدد الثقافات، يتكون من 24 مبنى وأكثر من 2,000 شقة سكنية، فضلاً عن موقعه المتميز على شارع الشيخ محمد بن زايد في "مدينة دبي للإنتاج" إحدى أكثر المناطق نمواً في دبي

يقام مشروع "ميدتاون" على مساحة بناء إجمالية قدرها 5.5 ملايين قدماً مربع، موزّعة على مناطق متنوّعة مع مساكن ذات طابع عصري. كما يتكون المشروع من حديقة مركزية تضم المرافق الترفيهية وأندية صحية وملاعب رياضية ومضمار للجري ومرافق الرعاية اليومية للأطفال ومسابح عائلية ومسابح الأطفال وغيرهم الكثير.

ومع التقدّم السريع في أعمال التشييد، أعربت "ديار" عن التزامها بإنهاء أعمال الإنشاء في المرحلة الثالثة والرابعة بحلول نهاية شهر ديسمبر 2022 وبداية عام 2023 على التوالي.