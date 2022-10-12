تعاون بين «نافس» و«اتصالات» لتوفير 500 وظيفة للمواطنين

وقّعت شركة «اتصالات من إي آند» مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، تهدف إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة ضمن الشركة. وسيخضع الموظفون الجدد إلى برنامج تدريبي مدته 33 يوماً، يتلقون خلاله تدريباً على المنتجات والمهارات الشخصية و«مهارات البيع»، وقواعد العمل، ومعرفة المنتج أو الخدمات، والتدريب على نظام المعاملات، ودليل التفاعل. وبناء على هذه الاتفاقية، ستبدأ الشركة خلال الربع الجاري من عام 2022 بتوفير فرص عمل لــ100 من مواطني الدولة كدفعة أولى، في خطة الاستقطاب الشاملة، كما ستعمل على توفير برامج تدريبية لهم وبما يسهم في تطوير وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وبالشكل الذي يمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من e&»، مسعود شريف محمود، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المزروعي إن «(نافس) يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بمواطني الدولة، وحرصها على تأمين حياة كريمة لهم، من خلال توفير الوظائف التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم، لذلك فقد عقد البرنامج منذ إطلاقه العديد من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات المواطنين الباحثين عن عمل، وتلائم إمكاناتهم ومواهبهم».