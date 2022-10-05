«أرادَ» تُرسي عقدين بـ 454 مليون درهم لبناء 740 منزلاً جديداً في الشارقة

أرست شركة أرادَ عقدين رئيسين جديدين 454 مليون درهم لبناء تسعة مجمّعات سكنية فاخرة في مجتمع الجادة المتكامل، الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة في منطقة مويلح بالشارقة.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن المجمّعات الجديدة، تضم 740 وحدة سكنية، تشمل مباني «سُكون» الخمسة، ومبنيين سكنيين بجوار متحف الجادة، ومباني «ذا غيت»، وذلك في مناطق مختلفة من مخطط الجادة الرئيس، حيث يجري بناء قرابة 7000 وحدة حالياً.

وأفادت بأنه تمت ترسية عقد بقيمة 377 مليون درهم لتشييد مباني «سُكون» الخمسة والمبنيين المجاورين لمتحف الجادة على شركة «إيرولينك لمقاولات البناء»، ومقرّها دبي.

وأضافت أن الأعمال ستبدأ فوراً في أبنية «سُكون»، التي تضم 482 وحدة سكنية، والأبنية المقابلة للمتحف، والتي سيتم إطلاقها للبيع لاحقاً، وتضم بدورها 138 وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنتهي جميع الأعمال الإنشائية في غضون 20 شهراً.

كما حصلت «إيرولينك» كذلك على عقد بقيمة 77 مليون درهم لتشييد مجمّعات «ذا غيت»، التي تضم مبنيين سكنيين على مدخل الجادة.

وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية للوحدات السكنية البالغ عددها 120 وحدة في المبنيين، ويتوقع الانتهاء منها خلال 16 شهراً.