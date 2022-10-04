البنك التجاري السويسري يختار «دبي المالي العالمي» مقراً إقليمياً

أعلن البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي»، أمس عن اختياره مركز دبي المالي العالمي، مقراً إقليمياً له، مشيراً إلى أنه حصل على الموافقات والتراخيص المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفاد البنك الذي يتخذ من جنيف مقراً له، بأنه سيستفيد من إمكانات «دبي المالي العالمي» لتقديم خدماته المتخصصة في تمويل السلع الأساسية عبر أسواق منطقة الخليج، مع التركيز على السوق المحلية في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي في البنك، إيمانويل ليموين: «بدا جلياً أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، أصبحت الوجهة المفضلة للمؤسسات المالية الدولية العاملة في مجال تمويل السلع الأساسية».

وأضاف ليموين في بيان: «نظراً لكون استراتيجيتنا موجهة نحو عملائنا في المقام الأول؛ وفي ظل ما تمتلكه المنطقة ودولة الإمارات من آفاق واسعة للنمو في هذا المجال، فإن وجودنا في مركز دبي المالي العالمي يعد استجابة منطقية لأهدافنا المتمثلة بتزويد عملائنا في المنطقة بخدماتنا انطلاقاً من دبي، وبالتالي تبوؤ موقع ريادي بمجال تمويل تجارة السلع الأساسية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «دبي ودولة الإمارات، لديهما إرثاً تجارياً راسخاً، لاسيما أن التجارة لاتزال تلعب دوراً بالغ الأهمية في اقتصادنا».

وأضاف: «يُسعدنا أن يتم اختيار مركز دبي المالي العالمي ليحتضن المقر الإقليمي للبنك التجاري السويسري الدولي، حيث نتطلع قدماً نحو الإضافة النوعية التي ستوفرها خبرات البنك الواسعة وتشكيلة حلوله المالية في مجال تداول السلع الأساسية».

وفي ضوء تنامي أهمية تأمين الإمدادات الغذائية للعديد من البلدان، فإن البنك التجاري السويسري الدولي، ومن خلال مقره الإقليمي الجديد في دبي، يسعى لتسهيل الوصول إلى السلع الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.

البنك سيستفيد من إمكانات «المركز» لتقديم خدماته في تمويل السلع الأساسية عبر أسواق المنطقة.