«دبي للسلع المتعددة» أفضل منطقة حرة في العالم للعام الثامن على التوالي

حصل مركز دبي للسلع المتعددة، على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2022» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز» بعد تقييم 67 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للعام الثامن على التوالي.

ويتم تحديد الفائز بهذه الجائزة المرموقة، وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه أي منطقة حرة، على يد فريق تحكيم الجوائز الذي يضم طاقم التحرير المتخصص في صحيفة «فاينانشال تايمز» ولجنة من الحكام المستقلين وفقاً لمجموعة من المعايير المتعددة وبناءً على تقييمات بيئة الأعمال في المناطق الحرة.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن منهجية التقييم، تستند إلى جُملة من المقاييس التي تُظهر النمو الأساسي في المنطقة الحرة، من حيث الزيادة في أعداد الأعضاء المُسجلين من الشركات الكبرى والصغرى، وكفاءة المنطقة الحرة في توفير بيئة داعمة للأعمال وغير ذلك من المبادرات المرتبطة التي تدعم نموّها، بالإضافة إلى التسويق والأعمال وتطوير البنية التحتية والاستجابة لجائحة «كوفيد-19» وتعزيز مبادئ الاستدامة.

كما فاز المركز بجوائز أخرى تقديراً لدعمه ومساندته الدائمة للشركات المُسجلة في المنطقة الحرة، بدايةً من الشركات الكبرى ووصولاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب جهوده وممارساته المتميزة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.