"ميدكير" تستحوذ على 60 % من عيادات "Skin 111"

أعلنت "ميدكير" Medcare، مزوّدة خدمات الرعاية الصحية المنضوية تحت مظلة مجموعة "أستر دي إم هيلث كير" Aster DM Healthcare، عن توسعها في قطاع العافية والعناية بالجمال من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 60 % من عيادات Skin 111.

ومن شأن هذا الاستحواذ أن يسرّع خطط ميدكير في تكريس مكانتها كوجهة عالمية لخدمات الصحة والجمال والعافية واللياقة، مما يعزّز من شبكتها الحالية التي تتضمن 4 مستشفيات وأكثر من 20 مركزاً طبياً في أنحاء دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج عروض خدمات عيادات Skin 111 ضمن محفظة خدمات ميدكير، مما يمنحها أفضلية في فئات خدمات التجميل والعافية، التي تشكل محركاً رئيسياً لقطاع السياحة العلاجية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أليشا موبن، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "أستر دي إم هيلث كير": "يعكس اسم عيادة Skin 111 بحد ذاته الطبقات الثلاث للجلد، الذي يشكل أكبر عضو في جسم الإنسان والحاجز بين العالم الخارجي وداخل الجسم. تؤثر عوامل خارجية مثل الحرارة وأجهزة تكييف الهواء وغيرها على جودة بشرتنا. وعلى نحو مماثل، تنعكس تأثيرات نظامنا الغذائي ونومنا وسفرنا والتوتر الذي يصيبنا بشكل واضح على نسيج الجلد وتراخيه ونضارته. ومع الاستحواذ على عيادات Skin 111، فإننا ندخل في مجال متخصص لتوفير خدمات جديدة فعالة ومثيرة للعناية بالجلد، إلى جانب حقن مثل NAD +، ومعززات الفيتامينات وغيرها من الخدمات الأخرى، والتي تقدم جميعها الرعاية الإضافية لبشرتنا وأجسامنا".

وتابعت قائلة: "نحن متحمسون للشراكة مع الدكتور "شارام نابيلي" في هذا المجال الطبي الفريد والمتخصص الذي يحظى باهتمام بالغ في أوساط السياح والمقيمين في دبي على حد سواء".

وتعقيباً على الاستحواذ الأخير، قالت د. "شانيلا لايجو"، المديرة التنفيذية للمجموعة لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: "يسعدنا الإعلان عن دخولنا قطاع خدمات الجمال والعافية. إذ يشكل الاستحواذ على Skin 111 جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية واحتلال مكانة ريادية في مجال توفير خدمات التجميل ومكافحة الشيخوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المساهمة في دعم رؤية دبي الطموحة لتصبح وجهة رئيسية للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة".

وأضافت: "نعمل جاهدين على تطوير استراتيجيتنا الخاصة بخدمات الرعاية الصحية من أجل توفير حلول طبية متكاملة ومتميزة لمرضانا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. ومن شأن الاستحواذ على Skin 111 أن يمنحنا القدرة على تلبية احتياجات المرضى من خدمات التجميل والجمال على نحو فعّال. حيث يتمثل هدفنا في التعامل مع متطلبات الجمال والعافية باعتبارها منظومة شاملة تعمل بكامل طاقتها، تستند إلى الخدمات والتكنولوجيا المخصصة المبنية على الممارسة بهدف توفير تجارب أفضل لمرضانا".

وفي أعقاب تأكيد الشراكة، سيواصل الدكتور شارام نابيلي، الرئيس التنفيذي لدى Skin 111، قيادة العمليات التشغيلية للعيادات تحت مظلة ميدكير، وتطوير ممارساتها ضمن الشبكة الواسعة من المرافق الطبية التابعة لميدكير.