بيع مشروع عقاري في دبي بقيمة 525 مليون درهم في 60 ثانية

أفادت شركة دانوب العقارية، الشركة المتخصصة في مجال الإسكان الميسور التكلفة في الإمارات، بأنه تم بيع مشروعها الأخير، "أوبالز"، وهو مشروع سكني من برجين تبلغ قيمته البيعية أكثر من 525 مليون درهم، في اليوم الأول من إطلاقه بسبب الطلب القوي على العقارات.

مع "أوبالز"، تمتلك دانوب العقارية حاليًا محفظة تطويرية تضم أكثر من 8847 وحدة بإجمالي مبيعات تزيد عن 6.17 مليار درهم. وحتى الآن، قامت بتسليم 4،556 وحدة بإجمالي مبيعات بلغ 3.63 مليار درهم، أو أكثر من نصف قيمة المحفظة بالكامل.

وقال رضوان ساجان ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، في مؤتمر بمقر شركة دانوب العقارية في دبي: "مع وصول أخبار (أوبالز) إلى السوق، ينتظر المستثمرون والمستخدمون النهائيون والوسطاء لحجز الشقق في المشروع الجديد لبعض الوقت".

وأضاف: "كان المستخدمون النهائيون والمستثمرون والوسطاء يصطفون لشراء أوبالز منذ أن بدأت المبيعات في وقت سابق اليوم. ونتيجة لذلك، تم بيع المشروع بالكامل. في ظروف السوق الحالية تعكس المبيعات عند الإطلاق الثقة التي وضعها عملاؤنا فينا وقدرتهم على تسليم منازل فاخرة في الوقت المحدد بأسعار معقولة وجودة وخطط دفع شهرية بنسبة 1 ٪".

وافتتح الممثل الكوميدي الهندي كيكو شاردا حفل اطلاق "أوبالز". ويعد كيكو شاردا واحد من العديد من مشاهير بوليوود الذين يستثمرون في العقارات السكنية في عقارات الدانوب.

وسيتم تطوير أوبالز التي تبلغ مساحتها 800 ألف قدم مربع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 66985 قدمًا مربعة (6223.11 مترًا مربعًا) في مجمع دبي للعلوم مقابل دبي هيلز استيت. يضم برجين من 19 طابقًا، متصلين بمنصة في الأسفل وجسر علوي في الأعلى، ويضم بنتهاوس ووسائل راحة.

وعند اكتماله في عام 2025، سيقدم "أوبالز" 575 وحدة سكنية، بما في ذلك 261 استوديو و 206 غرفة نوم واحدة و 69 غرفتين نوم و 18 شقة وأربع بنتهاوس.

و"أوبالز" هو المشروع العقاري الثامن عشر الذي أطلقته شركة دانوب العقارية في غضون ثماني سنوات بعد إطلاق أول مشروع لها في عام 2014. وحتى الآن ، قامت بتسليم 13 من 17 إصدارًا سابقًا.

قال رضوان ساجان: "علاوة على ذلك، أدت السياسات الحكومية الأخيرة، مثل التأشيرة الذهبية والملكية الأجنبية بنسبة 100٪، إلى زيادة الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في المدينة ورجال الأعمال المهتمين ببدء عمل تجاري هنا".

وتابع: "يأتي إطلاق أوبالز في وقت يكون فيه الطلب على الإسكان الميسور التكلفة قويًا للغاية. هذا هو مشروعنا الرابع الذي يتم إطلاقه في غضون عام - تم بيع ثلاثة منها سريعًا بعد الإطلاق.

"بصفتنا مطورًا، نجحنا في تسليم 13 مشروعًا حتى الآن لتلبية احتياجات العملاء في الوقت المحدد بجودة تتجاوز توقعات المالكين. تجري أعمال البناء في مشروعين على قدم وساق وقد أعلنا مؤخرًا عن تعيين مقاولين لمشروعين - وهذا يعكس التزامنا القوي والثابت بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.