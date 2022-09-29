«إينوك» أول من يطبّق النظام الذكي لإدارة إمدادات الوقود في الإمارات

أعلنت «مجموعة إينوك» عن تطبيق حل رقمي متقدم للتخطيط الفاعل لإمدادات الوقود باستخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال شركتها الفرعية «هورايزون» للتخزين المحدودة.

وجرى هذا الإعلان، على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022، لتصبح «مجموعة إينوك»، بذلك أول شركة وقود في دولة الإمارات تطبق أحدث إصدار من نظام «بي دي آي لوجيستيكس كلاود» (PDI Logistics Cloud) المتقدّم، والذي يستخدم لتخطيط إمدادات الوقود لمحطات التجزئة والعملاء التجاريين لدى «إينوك»، ويعتمد على المخزون الحالي، والطلب المتوقع، والوقت المستغرق لتحميل شاحنة الوقود، ومستوى الازدحام المروري على الطريق المؤدي إلى الموقع، والوقت المستغرق لتفريغ الوقود من الشاحنة إلى الخزانات المخصصة. يضمن النظام كذلك تحسين مستويات مخزون صهاريج التخزين عبر سلسلة التوريد، وذلك بتقليله من مستويات المخزون في المواقع التي تشهد مبيعات منخفضة.