«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها المنتظمة إلى «نمنكان» الأوزبكية

تواصل «فلاي دبي» تعزيز عملياتها في أوزبكستان، مع انطلاق رحلاتها المنتظمة الى مدينة نمنكان، بواقع رحلتين أسبوعياً. واستقبلت رحلة «فلاي دبي» الافتتاحية، خلال وصولها الى مطار نمنكان الدولي (NMA)، برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبال الرحلة بعض مسؤولي وممثلي المطار ووسائل الإعلام.

وتعد «فلاي دبي» أول شركة طيران وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي إلى نمنكان، ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان، بعد سمرقند وطشقند. وستعمل الرحلات من المبنى رقم (2)، بمطار دبي الدولي، بواقع مرتين في الأسبوع، يومي الأربعاء والسبت.

وتعليقاً على بدء العمليات في نمنكان، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى السلطات المختصّة وحاكم نمنكان، شافكاتجون عبدالرازقوف، على دعمهم وجهودهم لإطلاق رحلاتنا إلى هذه المدينة. نحن ملتزمون بتوسيع شبكتنا في أوزبكستان، ونحن واثقون بأن الرحلات الجديدة ستعمل على تعزيز فرص السفر والتجارة بين بلدينا. نتطلع إلى تمكين المزيد من المسافرين من دولة الإمارات والمنطقة من زيارة هذا البلد الغني تاريخياً وثقافياً، عبر أي من وجهاتنا الثلاث في أوزبكستان».

وقامت دولة الإمارات ​وأوزبكستان، أخيراً، بتوسيع شراكتهما، التي تم توقيعها في عام 2019 لتغطية قطاعات إضافية، بما في ذلك التعاون الوثيق في القطاعات المالية والتعليم والأمن الغذائي والزراعة.

وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الامارات»، التي توفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

ستعمل الرحلات من المبنى رقم (2)، بمطار دبي الدولي، بواقع مرتين في الأسبوع.