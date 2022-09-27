«برجيل القابضة» تعلن طرح 11% من أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة برجيل القابضة، أمس، عن نيتها إدراج 11% من حصة رأسمالها في السوق الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة المقبل، ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. وتنوي الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الإثنين 10 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 2.39 مليون سهم جديد، بينما تعتزم شركة «في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد»، طرح ما يصل إلى 350. 33 مليوناً من الأسهم الحالية في رأس المال المصدر لشركة «برجيل» القابضة في الإدراج.

وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأسمال الشركة. وسيتم تخصيص 10% من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص 90% من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 3.3 مليارات درهم، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1.89 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى 779.1 مليوناً، و414.2 مليون درهم على التوالي، ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليوناً، و152.9 مليون درهم على التوالي.

وحول الإدراج المزمع، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل: «يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة».