«ويجو»: 85% نمواً في البحث عن رحلات جوية إلى الإمارات

قالت شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر عبر الإنترنت، إن الحجوزات عبر موقعها الشبكي تتزايد مع اقتراب فعاليات كأس العالم، مشيرة إلى أن الإمارات تتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة في البحث عن إقامات فندقية، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 85% في مؤشرات البحث عن رحلات جوية خلال سبتمبر الجاري.

وذكرت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات بدأت بالاستعداد لتلبية الطلب المتزايد، وتوفير باقات تناسب الجميع، إضافة إلى تسهيلات في التأشيرات، وتزويد المسافرين بأفضل الخدمات، متوقعة أن تسجل الفنادق أعلى مستويات الإشغال خلال تلك الفترة.

«كأس العالم»

وقال رئيس العمليات التجارية المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو»، مأمون حميدان، إنه «مع اقتراب فعاليات كأس العالم، تتزايد الحجوزات عبر الموقع الشبكي للشركة بخصوص الفنادق العاملة في السوق الإماراتية»، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجابياً على تعافي وتنشيط السياحة في المنطقة.

وأضاف حميدان أنه «وفقاً لآخر التقارير، فإن الفنادق ستصل إلى أعلى مستويات الإشغال خلال تلك الفترة»، مشيراً إلى أن «(كأس العالم) هو محرك السياحة حالياً، وجميع الأنظار تتمحور حول هذا الحدث»، لافتاً إلى أن «السوق الإماراتية تشهد عادة خلال الفترة المقبلة موسماً سياحياً نشطاً مع اعتدال درجات الحرارة».

وأوضح أنه «من خلال منصتنا، لاحظنا أن عمليات البحث تزداد في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2022، حيث نرى الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، تستفيد من فعاليات كأس العالم لكرة القدم»، مضيفاً: «يبحث كثير من المسافرين عن إقامات فندقية في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة».

طلب متزايد

وذكر أن «الإمارات سباقة وبدأت في الاستعداد إلى تلبية الطلب المتزايد وتوفير باقات تناسب الجميع، إضافة إلى تسهيلات في تأشيرة السياحة، لتسهيل زيارة البلد وتزويد المسافرين بأفضل الخدمات»، مشيراً إلى أن الفنادق تقدم أفضل العروض والباقات للمسافرين على مدار العام، وتكثف جهودها خلال فترة كأس العالم لتوفر تجربة فريدة.

وبين أن «أبرز الفنادق التي تتصدر عمليات البحث في السوق الإماراتية هي من فئة 4 و5 نجوم، وتتبعها منشآت الشقق الفندقية».

إقبال كبير

إلى ذلك، قال حميدان، إنه «بالإضافة إلى الإقبال الكبير على الفنادق، فإننا نرى زيادة في الحجوزات وعمليات البحث على رحلات الطيران من الخارج إلى الإمارات»، مشيراً إلى أن «معظم شركات الطيران باشرت في إضافة رحلات جديدة ورحلات يومية من وإلى قطر، وتكثيف رحلاتها بأوقات تناسب جميع المسافرين، ما يرفع الطلب بشكل كبير على عمليات البحث والحجوزات».

وأضاف أن «عمليات البحث عن الفنادق والطيران لفترة (نوفمبر وديسمبر) نحو 130 ألف عملية من الخارج إلى الإمارات»، لافتاً إلى أن أبرز الدول التي تصدرت عمليات البحث من الخارج كانت الهند بنسبة 30%، ومن ثم السعودية بنسبة 22%، وتليها مصر 10%، والكويت 6%، والأردن 3%، والولايات المتحدة الأميركية والبحرين وقطر والمغرب بنسبة 2%.

وبين أن عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى الإمارات، خلال سبتمبر، ارتفعت بنسبة بلغت 84% مقارنة بالمعدلات المسجلة في شهر أغسطس، مشيراً إلى أن الأفراد يتصدرون عمليات البحث بنسبة 66%، ثم العائلات 15%، والأزواج 15%، مقابل نسبة بلغت نحو 4% للمجموعات، لافتاً إلى أن مدة الإقامة للحجوزات تراوح بين ثلاثة وسبعة أيام.

رحلات جوية

أعلنت شركة فلاي دبي أن رحلات (يوم المباراة)، بين دبي والدوحة، الخاصة بحضور منافسات كأس العالم في قطر، متاحة الآن للحجز على موقعها الإلكتروني.

وتوفر «فلاي دبي» رحلات يوم المباراة، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، وشركات الطيران الوطنية الشريكة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتيح لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة للحدث الضخم الذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

وتوفر «فلاي دبي»، طوال مدة البطولة، ما يصل إلى 30 رحلة ذهاب وعودة يومياً بين دبي والدوحة.