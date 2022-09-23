«دانة غاز» توزّع أرباحاً نصفية بقيمة 315 مليون درهم

قرر مجلس إدارة شركة «دانة غاز»، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين، بقيمة 315 مليون درهم، أي ما يعادل 4.5 فلوس للسهم، وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول 21 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»، حميد جعفر، إن «الاستمرار في توزيع الأرباح وزيادتها، هو دليل واضح على ثقتنا المستمرة بأعمال الشركة، وتميز أدائها التشغيلي والمالي. لقد شهدنا خلال النصف الأول زيادة في تدفقاتنا النقدية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واستقرار في معدلات الإنتاج، كما ركزنا على ضبط التكاليف، ما مكننا من زيادة التوزيعات النقدية المرحلية المقدمة لمساهمينا». وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حقّقت صافي أرباح بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 82% مقارنة بصافي الأرباح المعدلة للنصف الأول من العام 2021.

وجاء نمو ربحية «دانة غاز» خلال النصف الأول من عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزام الشركة المستمر خفض التكاليف، والحفاظ على قوة أدائها التشغيلي في إقليم كردستان العراق.