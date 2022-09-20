"اينوك" : 50% نسبة التوطين بين كوادر الشركة

أعلنت مجموعة اينوك - العاملة في مجال النفط والغاز وسلسلة القيمة في قطاع الطاقة - عن توفير أكثر من 80 فرصة عمل عبر قطاعاتها للإنتاج والتوزيع والإدارة المؤسسية في المجموعة لتصل نسبة التوطين بين كوادرها إلى 50 في المائة .

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ 21 من رؤية معرض الإمارات للوظائف 2022 الذي تشارك فيه المجموعة بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الجاري .

وتهدف المجموعة من مشاركتها في هذا الحدث الرائد إلى توظيف الكوادر الإماراتية الشابة والموهوبة في عدة تخصصات ضمن قطاع الطاقة بما فيها: الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية والمبيعات والتسويق وتطوير الأعمال والشؤون القانونية للمساهمة بدور جوهري في دعم الاستراتيجية التنموية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تماشياً مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بالدولة لدعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة الإمارات لتصبح وجهةً رائدةً يقصدها أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم فقد حرصنا في اينوك على الاستثمار في المواهب الإماراتية الصاعدة وتوفير بيئة عمل مثالية تمكّنهم من تسخير معارفهم وقدراتهم للمساهمة في نمو دولة الإمارات وازدهارها وتقدّمها".

وأطلقت مجموعة اينوك خلال الأعوام الماضية سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية قدراتها بما فيها "برنامج تطوير الخريجين" الأول من نوعه في عام 2016.

يُشار إلى أن المجموعة حققت نسبة توطين بلغت 100في المائة للوظائف ضمن قسم الإدارة التنفيذية لديها بينما وصلت نسبة التوطين بين مديري الإدارات إلى 77 في المائة.