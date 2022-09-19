تينيو توسع حضورها في المنطقة بافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت "تينيو"، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين، اليوم عن توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك تينيو حالياً أكثر من 40 مكتباً حول العالم، تشمل أربعة مكاتب في المنطقة وفريق عمل يضم أكثر من 100 خبير في الرياض ودبي والدوحة، والآن في أبوظبي.

افتتحت تينيو مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء الإقليميين والدوليين. ويشمل نطاق خدمات تينيو الاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية.

وتركز هذه المجموعة من الخدمات المتكاملة على متطلبات عملائنا، مع الاستفادة من خبرة الشركة العالمية واتساع نطاق خدماتها في التغلب على التحديات المعقدة التي يواجها العملاء مع التركيز على تقديم الحلول اللازمة بدعم شبكة واسعة من كبار المستشارين على مستوى العالم.

وأطلقت تينيو خدماتها الاستشارية المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتعيين ماثيو وايلد وإيلي فاخوري في وقت سابق من هذا العام. كما ضمت تينيو متخصصين في الاستشارات المالية إلى هذا الفريق سريع النمو في مواقع متعددة منها أبوظبي ودبي والرياض. وعينت تينيو أيضاً تيم بيترز لقيادة فريق الاستشارات الإدارية والتنفيذية في المنطقة. وقد شغل تيم سابقاً مناصب قيادية مختلفة في شركات استشارات عالمية مثل "آرثر دي ليتل" و"كيرني" و"أوليفر وايمان".

وتعليقاً على افتتاح مكتب تينيو في أبوظبي، قال بول كيري، الرئيس التنفيذي لشركة تينيو: "حققت تينيو نمواً استثنائياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية. نتطلع لتقديم المزيد من الدعم اللازم لعملائنا من خلال توسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز قريقنا من المتخصصين في والاستشارات المالية والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية ".

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بانضمام تينيو، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، إلى مجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي. يقدم سوق أبوظبي العالمي منصة قوية وموثوقة للمؤسسات العالمية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحيطها. ونحن على ثقة تامة من أن وجود تينيو في أبوظبي العالمي سوف يقدم إضافة نوعية للسوق المالي من خلال خدماتها المتكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر، كما ستؤهلها هذه الخطوة لتوسعة نطاق عملها بصورة أكبر في المنطقة. نعمل بصورة متواصلة على استباق احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي لنتمكن من تقديم أفضل مناخ مواتي للأعمال ودعمها على مواصلة الازدهار والنمو".

من جانبه، قال نيكولاس ماكدونا، رئيس شركة تينيو الشرق الأوسط: "تحظى تينيو بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من عشر سنوات. شهدنا خلالها نمواً كبيراً وقمنا بتأسيس علاقات وثيقة ومثمرة مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة والحكومية الرائدة. وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة فريدة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة بصورة أوسع من خلال فرقنا المتنامية في والرياض والدوحة، إلى جانب فرقنا في دبي وأبو ظبي.