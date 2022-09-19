بولندا الشريك التجاري الثاني للإمارات في منطقة أوروبا الشرقية

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا راسخة وقوية، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً أن بولندا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية لبولندا نحو 506 ملايين درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو قدرها 64% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للسوق البولندية نحو 242 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 13%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021».

جاء ذلك خلال لقاءات الزيودي مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البولندية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة البولندية وارسو، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين.

وأضاف: «وصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي لبولندا قرابة 415 مليون درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 67%، مقارنة بعام 2020، وحققت إعادة التصدير الإماراتي للأسواق البولندية نحو 250 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 105%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021».

وفي هذا الإطار، عقد الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع وزير الدولة المفوض الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة في بولندا، إيرينوس زيسكا، لدراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفاعلية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين.

• 506 ملايين درهم إجمالي صادرات الإمارات إلى بولندا، خلال 2021، بنمو 64%.