«مفاجآت صيف دبي» تنشّط الأسواق وتعزّز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للزيارة

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أهمية مفاجآت صيف دبي في تنشيط الأسواق خلال موسم الصيف، وكذلك تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية والمفضلة للزيارة على مدار العام، مشيرة إلى أن الدورة الـ25 من الحدث، التي اختتمت فعالياتها أخيراً، تعد واحدة من أكثر الدورات نجاحاً.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد الخاجة، في بيان أمس، إن «الدورة الـ25 لمفاجآت صيف دبي

جاءت تتويجاً للاحتفال باليوبيل الفضي لهذا الحدث الصيفي المميز، وذلك بفضل الفعاليات، والعروض، والتجارب المتنوعة التي أقيمت في مراكز التسوق، حيث أسهمت في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق وكذلك المبيعات.

وأكد أن «العلاقة المتميزة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص تمكّننا من تقديم أفضل التجارب لسكان وزوار المدينة».