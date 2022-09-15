«الاقتصاد» تطلق مبادرة لاستقطاب الشركات الصغيرة العالمية

أطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلة في برنامج «موطن ريادة الأعمال»، مبادرة جديدة تستهدف استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات، وتعزيز نموها، وتوسيع مظلة أعمالها محلياً وعالمياً.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أنها أطلقت المبادرة بالتعاون مع حاضنة الأعمال «فلات 6 لابس» أبوظبي، الرائدة في مجال تدريب وتمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال مذكرة تعاون تدعم برنامج (Flat6labs Ignite) الذي أطلقته حاضنة الأعمال، وفتحت باب التسجيل للمشاركة فيه 28 أغسطس، ويمتد إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن البرنامج يوفر دورة تدريبية وفرصة الحصول على تمويل أولي بقيمة 920 ألف درهم، والعديد من المزايا للشركات المتقدمة عن طريق «موطن ريادة الأعمال»، وفق معايير محددة.

ووقع المذكرة وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والمدير العام لشركة «فلات6 لابس»، ريان شريف، في دولة الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال آل صالح، إن «دولة الإمارات أولت قطاع ريادة الأعمال أهمية بالغة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار الذي تطمح الدولة في التحول إليه، ولأهمية دوره في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً للتوجه الاستراتيجي للدولة بتمكين قطاع ريادة الأعمال، وتوفير كل الممكنات والأدوات لنمو وازدهار مشروعاتهم، من خلال التشريعات المرنة والمبادرات المبتكرة، التي ستسهم بدورها في تعظيم إسهام ذلك القطاع الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال شريف، إن المبادرة الجديدة ستدعم مسيرة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، وستسهم في تمكين الشركات الناشئة من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال برنامج (Flat6labs Ignite) الذي تخرجت فيه 27 شركة منذ إطلاقه، وحقق كثير منها نجاحات مختلفة».

وفيما يخص معايير القبول للمشاركة في البرنامج، يجب أن تكون الشركة الناشئة مسجلة كشركة خاصة، ويجب أن يكون لديها الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، وذلك مع نتائج واعدة للاستخدام الحالي والتطوير المستقبلي، ويُفضل أن تكون ذات إيرادات، إضافة إلى أن يكون هناك عضو مؤسس واحد أو أكثر موجود في أبوظبي لمدة لا تقل عن مدة البرنامج، وإثبات الحاجة الماسة إلى التمويل.

كما يجب على الشركات التي تتلقى التمويل نقل المقر الرئيس إلى الإمارات، والاستثمار في كيانات قائمة ذات ملكية فكرية، وليست فرعاً أو شركة تابعة، إلى جانب معايير أخرى تضمن جودة الاستثمار والارتقاء بأداء الشركات.

ويمكن للشركات الناشئة الراغبة في الانضمام إلى البرنامج المشاركة عن طريق الرابط الآتي: (https://theentrepreneurialnation.com/startup/?lang=en#IGNITE)

مزايا وحوافز

بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد وشركة «فلات 6 لابس»، والتي تتيح الانضمام إلى برنامج (Flat6Labs Ignite)، سيتم تقديم مزايا وحوافز للشركات المتقدمة عبر برنامج «موطن ريادة الأعمال»، تشمل حصول الفائزين على تذكرتين ذهبيتين لحضور دورة تدريبية لمدة أربعة أيام في مقر الشركة في أبوظبي.

كما ستتحمل «فلات 6 لابس» جميع النفقات، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة والتأشيرة للشركات الفائزة من خارج الدولة للمشاركة في الدورة التدريبية، إضافة إلى الحصول على التوجيه الاستراتيجي، ودورة تدريبية مع الشركات الناشئة والخبراء والشركاء الأكاديميين لتطوير مهارات رواد الأعمال.

عبدالله آل صالح:

«المبادرة ستعمل على ترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة من جميع أنحاء العالم».