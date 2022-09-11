«ديوا» تعتزم توزيع أرباح نقدية بـ 3.1 مليارات درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة الذي سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم 10 أكتوبر المقبل سيصوت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من عام 2022، والتي من المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022.

كما سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة، بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني، حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حالياً 50% من رأس مال الشركة.

وذكرت الهيئة، أنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية، أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، فيما يجب ألا يكون الوكيل، لعدد من المساهمين، حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي سجلت إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بارتفاع نسبته 15% مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع الطلب، وبلغ صافي الأرباح 3.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها. وأعلنت كهرباء دبي عن نتائجها المالية القوية للربع الثاني من عام 2022، وتسجيل إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليارات درهم، و2.61 مليار درهم صافي أرباح. وارتفع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووصل الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 23.27 تيراواط ساعة من الكهرباء مقارنة بـ21.9 تيراواط ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2021. وتم إنتاج 10% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وعلى غرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بنسبة 6.4%.