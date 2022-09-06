عجمان تعزز الاستدامة البيئة بنسبة 87.5‎% في المياه المعالجة

تساهم امارة عجمان بشكل مستمر وفاعل على تحقيق حياة صحية وبيئية مستدامة بالإمارة وفق إستراتيجية الدولة ومن أبرزها معيار الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات وذلك لضمان استدامة واستمرارية جودة ووفرة المياه بالمنطقة والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية حيث تعمل على معالجة المياه العادمة بالإمارة وإعادة استخدامها في الأغراض الزراعية والمتعددة وفق أعلى معايير المراقبة البيئية في عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية.

وفي هذا الصدد عملت محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان على زيادة كمية المياه العادمة المعالجة بنسبة 87.5 في المائة من عام 2021 على مستوى الإمارة وذلك وفق آخر النتائج الصادرة عن مركز عجمان للإحصاء عام 2021 .

وتتضمن النتائج نسبة السعة المائية الفعلية إلى السعة التصميمية لعام 2021 على مستوى الإمارة بلغ 87.5 في المائة كما بلغ حجم المياه المعالجة المنتجة سنويًا 41,761,721 متر مكعب في إمارة عجمان عام 2021.

وأظهرت النتائج أيضا أن كمية الحمأة الجافة المنتجة لعام 2021 في إمارة عجمان بلغت 8,952 طنا/سنويا وانخفض معدل التغير السنوي لكمية الحمأة الجافة المنتجة في إمارة عجمان بين الأعوام 2019-2021 بنسبة 4.1 في المائة من ما زاد في معدل النمو السنوي من المياه العادمة المعالجة في إمارة عجمان في الفترة من 2019 لغاية 2021 بلغ 5.6 في المائة .

وتعد موارد المياه غير التقليدية ومنها المياه العادمة المعالجة من الخيارات المهمة والضرورية من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه العذبة.. وتشكل الزيادة المضطردة في السكان وفي الأنشطة الاقتصادية والتنموية ارتفاع في الطلب على موارد المياه العذبة لكنها توفر في الوقت نفسه مورداً متزايداً من المياه العادمة التي يمكن استغلالها في المجالات التنموية والأخرى لذا أولت حكومة عجمان اهمية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ، وتم ذلك بمعالجة أكثر من 50 في المائة من مياه الصرف الصحي والاهتمام الكبير لمعالجة المياه العادمة خصوصا ما تشهده الامارة من تقدم عمراني وسكاني واقتصادي متسارع لذلك يعد جانبا مهما للحفاظ على البيئة وصحة المجتمع واي مخلفات سائلة ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة سواء كانت المنزلية أو التجارية أو المؤسسية أو الصناعية؛ بحيث يتم تجميعها من خلال شبكة من الأنابيب والقنوات لتصل إلى نقطة تجميع محّددة للبدء بعملية المعالجة، وُتسمى هذه النقطة بمحطة معالجة المياه والتي تساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي الناجم عن مياه الصرف الصحي، وما يترتب عليه من أمراض وأوبئة متعددة.. كذلك يتم إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في مجال الزراعة ومجالات الصناعة والأعمال الإنشائية والعمرانية.