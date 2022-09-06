عجمان تعزز الاستدامة البيئة بنسبة 87.5% في المياه المعالجة
تساهم امارة عجمان بشكل مستمر وفاعل على تحقيق حياة صحية وبيئية مستدامة بالإمارة وفق إستراتيجية الدولة ومن أبرزها معيار الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات وذلك لضمان استدامة واستمرارية جودة ووفرة المياه بالمنطقة والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية حيث تعمل على معالجة المياه العادمة بالإمارة وإعادة استخدامها في الأغراض الزراعية والمتعددة وفق أعلى معايير المراقبة البيئية في عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية.
وفي هذا الصدد عملت محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان على زيادة كمية المياه العادمة المعالجة بنسبة 87.5 في المائة من عام 2021 على مستوى الإمارة وذلك وفق آخر النتائج الصادرة عن مركز عجمان للإحصاء عام 2021 .
وتتضمن النتائج نسبة السعة المائية الفعلية إلى السعة التصميمية لعام 2021 على مستوى الإمارة بلغ 87.5 في المائة كما بلغ حجم المياه المعالجة المنتجة سنويًا 41,761,721 متر مكعب في إمارة عجمان عام 2021.
وأظهرت النتائج أيضا أن كمية الحمأة الجافة المنتجة لعام 2021 في إمارة عجمان بلغت 8,952 طنا/سنويا وانخفض معدل التغير السنوي لكمية الحمأة الجافة المنتجة في إمارة عجمان بين الأعوام 2019-2021 بنسبة 4.1 في المائة من ما زاد في معدل النمو السنوي من المياه العادمة المعالجة في إمارة عجمان في الفترة من 2019 لغاية 2021 بلغ 5.6 في المائة .
وتعد موارد المياه غير التقليدية ومنها المياه العادمة المعالجة من الخيارات المهمة والضرورية من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه العذبة.. وتشكل الزيادة المضطردة في السكان وفي الأنشطة الاقتصادية والتنموية ارتفاع في الطلب على موارد المياه العذبة لكنها توفر في الوقت نفسه مورداً متزايداً من المياه العادمة التي يمكن استغلالها في المجالات التنموية والأخرى لذا أولت حكومة عجمان اهمية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ، وتم ذلك بمعالجة أكثر من 50 في المائة من مياه الصرف الصحي والاهتمام الكبير لمعالجة المياه العادمة خصوصا ما تشهده الامارة من تقدم عمراني وسكاني واقتصادي متسارع لذلك يعد جانبا مهما للحفاظ على البيئة وصحة المجتمع واي مخلفات سائلة ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة سواء كانت المنزلية أو التجارية أو المؤسسية أو الصناعية؛ بحيث يتم تجميعها من خلال شبكة من الأنابيب والقنوات لتصل إلى نقطة تجميع محّددة للبدء بعملية المعالجة، وُتسمى هذه النقطة بمحطة معالجة المياه والتي تساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي الناجم عن مياه الصرف الصحي، وما يترتب عليه من أمراض وأوبئة متعددة.. كذلك يتم إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في مجال الزراعة ومجالات الصناعة والأعمال الإنشائية والعمرانية.
وتحرص دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة عجمان للصرف الصحي "الخصوصية" المحدودًة خلال الزيادة المستمرة على معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة عجمان وضع أعلى معايير السلامة لمراقبة البيئية في عمليات التنقية ومراعاة المعايير الصحية في حال إعادة استخدام المياه أو التخلص منها في البيئة، كما سجلت نتائج التقارير التي تم نشرها من مركز عجمان للإحصاء بالامارة كمية المياه المعالجة والتي بلغت 41,761,721 مترا مكعبا في عام 2021 و بلغت كمية المياه العادمة المعالجة المنصرفة إلى مياه الخليج 24,918,838 مترا مكعبا وبنسبة بلغت حوالي 59.7 في المائة من إجمالي المياه العادمة المعالجة، بينما بلغت نسبة المياه العادمة المعالجة المنصرفة للري حوالي29.8 في المائة والتي بلغت كميتها 12,427,593مترا مكعبا، وبلغت نسبة المياه العادمة المصرفة بطرق ُأخرى حوالي 10.6 في المائة من إجمالي التصريف النهائي للمياه العادمة حيث بلغت كميتها 4,415,290 مترا مكعبا، في حين أن كمية المياه العادمة المعالجة لعام 2020 بلغت 39,951,643 مترا مكعبا والذي شكل فيه التصريف النهائي إلى مياه الخليج أعلى نسبة حيث بلغت 64.1 في المائة من إجمالي كمية المياه العادمة المعالجة بينما بلغت كمية المياه العادمة المعالجة المنصرفة للري والمنصرفة إلى التصريفات الأخرى 26.7 في المائة و9.1 في المائة على التوالي،وبلغ معدل النمو السنوي في الفترة 2019 - 2021 للمياه العادمة المعالجة في إمارة عجمان نسبة 5.6 في المائة.
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