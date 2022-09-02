«سياحة أبوظبي» تكشف عن استراتيجية لاستقطاب حفلات الزفاف من الخارج

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تطوير استراتيجية جديدة تركز على استقطاب الإمارة لحفلات الزفاف من الخارج بهدف جذب الزوار الدوليين، وزيادة عدد هذه الحفلات، فضلاً عن زيادة متوسط مدة الإقامة في الفنادق.

ووجّه مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في الدائرة، عبر تعميم أصدره أمس، مديري المنشآت الفندقية والسياحية وملاك قاعات الزفاف ليكونوا جزءاً من الاستراتيجية الجديدة من خلال محاور رئيسة، تشمل تقديم التسهيلات والدعم في مجالات الأنشطة التجارية من خلال استضافة الرحلات التعريفية والترقية المجانية للغرف وامتيازات مجانية عند توقيع العقد، إضافة إلى النظر في إمكانية حجز الفندق بالكامل لحفلات الزفاف، والمرونة في قيود الموسيقى المفروضة الداخلية والخارجية، والمساهمة في الترويج لبرنامج فرص أبوظبي الخاص بحفلات الزواج، علاوة على التعاون في توفير البيانات بشأن حفلات الزفاف دورياً بشكل ربع سنوي.

وأشار المكتب إلى أنه سيقوم من جانبه بالتسويق والترويج للمنشآت الفندقية والسياحية والقاعات الخاصة بحفلات الزفاف، عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب، فضلاً عن توجيه الدعوات للمشاركة في معارض حفلات الزفاف والرحلات التعريفية والحملات الترويجية والأنشطة التسويقية المختلفة.

الاستراتيجية تهدف إلى جذب الزوار الدوليين، وزيادة متوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة.