انخفاضات في أسعار الوقود بنسب تصل 16% خلال سبتمبر

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبقيمة وصلت 62 فلسا لليتر، وبنسب انخفاض تصل 16% فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت 27 فلسا مقارنة بأسعار شهر أغسطس الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر سبتمبر انخفاضا من مبلغ 4.03 دراهم سابقا، ليصل إلى 3.41 دراهم، بتراجع بلغ 62 فلسا، وبنسبة انخفاض وصلت 15%، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعا من سعر 3.92 دراهم، ليصل إلى 3.30 دراهم بانخفاض 62 فلسا، وبنسب وصلت 15%، فيما يتراجع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 3.84 دراهم ليصل إلى 3.22 درهم بانخفاض بلغ 62 فلسا، وبنسب وصلت 16%.

ويحقق سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 4.14 دراهم لليتر سابقا، ليصل إلى 3.87 دراهم بتراجع بلغ 27% وبنسب انخفاض وصلت 6.5%.