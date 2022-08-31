"كهرباء دبي" تطبق الصيانة الاعتمادية المركزية والوقائية

يسهم تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل وأحدث برامج وأنظمة الصيانة الوقائية في تعزيز ريادة أداء كابلات شبكة توزيع الطاقة في دبي.

وتستخدم الهيئة الصيانة الاعتمادية المركزية والوقائية وتقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الكابلات كما تعتمد منهجية "تعزيز الاعتمادية بناءً على تقييم الحالة" المتطورة وتطبق مشروع الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع الذي طورته داخلياً لتعزيز وإطالة العمر الافتراضي لكابلات التوزيع عبر منظومة متقدمة تعتمد على معالجة البيانات.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية ونسعى دائماً إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي".

وأضاف: "أسهم اعتماد الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الشبكات الذكية في نقل وتوزيع الطاقة في تفوق الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات وحققت الهيئة عام 2021 رقما عالميا جديدا في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما نجحت الهيئة في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة وتقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية".

بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس - قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "نسعى إلى توظيف أحدث التقنيات والبرامج ونتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتطورة لأتمتة شبكة التوزيع وتطبيق أفضل خطط الصيانة وتقليل متوسط انقطاع الكهرباء لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات وضمان استمرار واستقرار الإمدادات إلى مختلف المستهلكين في كافة الأوقات وتعزيز سعادة كافة المعنيين. وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصل إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة إلى 78 محطة بينما وصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,093 محطة".

يشار إلى أن الهيئة سجلت براءة اختراع عن مشروع الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع، كما حصد المشروع إحدى جوائز المجلس العالمي للتميز (Global Excellence Assembly) لعام 2022 في فئة "الابتكار في الأعمال". وتوفر الهيئة خدماتها لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040.