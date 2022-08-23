«الاتحاد للطيران» تضيف 4 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ونيويورك

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن تعزيز خدمة الرحلات إلى نيويورك في موسم الشتاء، موضحة أنه اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، ستضيف الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين أبوظبي ونيويورك، ليرتفع عدد الرحلات إلى 11 رحلة أسبوعية من دون توقف إلى مطار «جون إف كينيدي».

وأضافت الشركة في بيان، أنه ستتم خدمة الرحلات الجديدة بطائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر»، فيما ستتواصل خدمة الرحلات القائمة بطائرة «إيرباص A350» الجديدة، التي تم تخصيصها لخدمة نيويورك منذ يونيو الماضي.

وأشارت الناقلة إلى أن زيادة الرحلات، ستتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات والمرونة بين أبوظبي ونيويورك، وتأتي في الوقت الأمثل قبيل انطلاق «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي، الذي يقام في جزيرة ياس بأبوظبي بين 17 و20 نوفمبر 2022.

كما سيستفيد المسافرون من إمكانية الربط بين نيويورك وشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، التي تضم 70 وجهة.

يشار إلى أنه بفضل الإضافة الأخيرة، سيصل عدد الرحلات التي توفّرها «الاتحاد للطيران» خلال موسم الشتاء إلى وجهاتها الأميركية، شيكاغو ونيويورك مطار «جون كينيدي» وواشنطن، إلى 25 رحلة أسبوعياً، لتزيد مقاعد الدرجات الممتازة إلى أكثر من 50%، مقارنة مع موسم شتاء العام الماضي 2021.