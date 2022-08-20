223.2 مليون درهم صافي أرباح تعاونية الاتحاد في النصف الأول

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 223.2 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 0.3%، مقارنة مع أرباح قدرها 222.4 مليون درهم سجلتها التعاونية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت التعاونية في بيان، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى الإدارة الجيدة والتوجيهات الدائمة لمجلس الإدارة وفريق العمل لتخفيض التكاليف المباشرة بنسب أكبر من انخفاض الإيرادات.

وأشارت إلى ارتفاع النقد في الصندوق والبنوك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.5%، فيما ارتفعت نسبة إجمالي الموجودات 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وذكرت التعاونية أنها تمتلك ثلاثة مراكز تسوق هي: (الورقاء سيتي مول واتحاد مول والبرشاء مول)، إضافة إلى سلسلة متاجر تحت اسم «كووب» و23 فرعاً، فضلاً عن إدارتها وتشغيلها لمركز تجاري واحد (البرشاء جنوب الأولى) وتشغيل تعاونية أم القيوين.

وأكدت أن زيادة الأرباح وتحقيق أرباح بنسب جيدة والمحافظة على مستوى أداء التعاونية الاقتصادي بإمارة دبي، يعكس حرص التعاونية على تعزيز حماية مصالح الأعضاء، عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة والإفصاح عن الأرقام التي تحققها بشكل مستمر ودوري.

كما أكدت أن الإفصاح عن النتائج المالية رغم جميع التحديات، يعمل على إبراز دورها الفعال في قطاع التجزئة بالإمارة والدولة بشكل عام، والذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي، لافتة إلى أنها تسعى منذ إنشائها إلى زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين، من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات.