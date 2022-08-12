«الظاهرة» و«كلاس» الألمانية تتعاونان في المجال الزراعي

وقّعت شركة الظاهرة القابضة إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي، مذكرة تفاهم مع شركة «كلاس» الألمانية للتعاون في المجال الزراعي.

وقّع المذكرة في أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة بالإنابة، جونلوكا فابري، والرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات والخدمات في شركة «كلاس» كريستيان رادون.

وتهدف المذكرة الى تنظيم العلاقة بين الشركتين، من خلال إنشاء نموذج علاقة عالمية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونصّت المذكرة على شراء آلات جديدة والحفاظ على المستوى المناسب لخدمة ما بعد البيع واستخدام القنوات الرقمية، لتسهيل شراء قطع الغيار والتعاون في الابتكار والمنتجات الجديدة، إضافة إلى تبسيط بروتوكول الاتصال عبر مختلف أصحاب الاختصاص.

وتعدّ المذكرة خطوة مهمة وتجربة واعدة واستراتيجية ما بين الشركتين وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحاتهما المستقبلية.

يذكر أن شركة «كلاس»، التي تأسست في عام 1913، هي إحدى الشركات الألمانية العالمية الرائدة في تصنيع الآلات الزراعية وتحتل المرتبة الأولى في التكنولوجيا الزراعية العالمية من خلال جراراتها، وكذلك مكابسها الزراعية وآلات حصاد الأراضي العشبية، حيث تشكل تكنولوجيا المعلومات الزراعية المتطورة أيضاً جزءاً من مجموعة منتجاتها.

وتوظف «كلاس» أكثر من 11.9 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، وحققت في عام 2021 مبيعات بقيمة 4.8 مليارات يورو.